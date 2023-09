The Town: vai chover hoje? Veja previsão do tempo para o dia 3 de setembro

Se tem uma coisa que é impossível de não dizer sobre o primeiro dia do The Town é que, mesmo embalado pela chuva, o festival até que funcionou e os shows seguiram o curso esperado, apesar dos "perrengues" que o público enfrentou para ver seus artistas favoritos.

Durante a tarde e a noite, o Autódromo de Interlagos ficou debaixo d'água. A grama sintética, no entanto, segurou bem o fluxo da chuva — e evitou um pouco da lama que se forma nos "morros" do local, onde ficam os palcos em outros festivais da capital. Mas isso não evitou que o público se molhasse: na saída do festival, só se via fãs encharcados, torcendo a roupa ou o cabelo para tirar o excesso da água.

Mas a pergunta que não quer calar é: vai chover neste domingo, 3, segundo dia do The Town?

LEIA TAMBÉM:

Previsão do tempo para 3 de setembro

O segundo dia do The Town deve deixar o público mais tranquilo com a meteorologia. O domingo será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva.

A temperatura máxima vai chegar a 27ºC, enquanto a mínima será de 15ºC, a partir do entardecer. Mas a umidade do ar deve continuar baixa — queda de 73%.

Vale a pena levar a capa de chuva mesmo assim, afinal, o clima de São Paulo muitas vezes é imprevisível. Mas ao menos com a chuva, o público não precisa se preocupar neste domingo.

Quem toca hoje no The Town?

O segundo dia do festival será marcado pela presença dos artistas Bruno Mars, Ney Matogrosso, Alok, Luisa Sonza entre outros. Veja o line-up completo do dia 3 de setembro no The Town.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol;

Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico;

Caso você tenha uma power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Onde assistir ao The Town ao vivo e de graça?

A transmissão do The Tows será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). Mas quem é fã de ver online também não fica de fora, porque a Globoplay também fará a exibição completa dos shows principais — até para não assinantes.

A Rádio Mix também fará a cobertura do festival na própria rádio (106.3 FM) e nas redes sociais, ao vivo.