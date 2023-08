The Town: o que pode levar? Veja dicas para não passar 'perrengues' no festival

Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town está próximo. Com um line-up que terá a presença de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e outros, o Autódromo de Interlagos ficará marcado por um evento gigantesco, cuja promessa é de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo".

O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e é dos mesmos criadores do Rock in Rio. A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias e ofereça mais de 235 horas de música nesse intervalo. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

Tão gigante quanto se apresenta é o espaço escolhido para abrigá-lo: o Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados. E como o The Town promete pelo menos 12h de música por dia e palco, é também necessário se precaver e garantir uma boa experiência. Com isso, listamos algumas dicas para não passar perrengues no festival, confira:

Baixe o app do The Town para ter toda a programação em mãos, assim como demais informações;

para ter toda a programação em mãos, assim como demais informações; Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol ;

e ; Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico ;

; Caso você tenha uma power bank , ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável ;

; Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado. Vale também garantir a capa-de-chuva na bolsa e uma toalha para se secar depois;

para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado. Vale também garantir a capa-de-chuva na bolsa e uma toalha para se secar depois; Hidratação é fundamental para curtir o show e o Autódromo costuma ser quente. Beba água;

Mapa do The Town

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

O que pode levar para o The Town?

O mais importante em um festival é ficar confortável. Por isso, veja abaixo o que pode levar ao The Town:

Mochilas e bolsas;

Protetor solar;

Óculos escuros;

Boné e chapéus;

Agasalho;

Capa-de-chuva;

Câmera semiprofissional;

Celular;

Copo de plástico de água;

Produtos industrializados lacrados ( limite de até cinco itens por pessoa) ;

; Papel-higiênico;

Remédios (com autorização médica por escrito);

Canga ou toalha;

Power-bank.

O que pode não pode levar para o The Town?