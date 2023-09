The Town: longas filas, lentidão nos trens e trânsito marcam chegada no 1º dia do festival

As primeiras horas de The Town estão sendo marcadas por longas filas na entrada, tumulto nas estações da Linha-9 Esmeralda e trânsito na região do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival paulista teve início neste sábado, 2, e acontece também no próximo fim de semana.

De acordo com relatos nas redes sociais, a fila para entrar no festival estende-se por quilômetros. O festival pede comprovação de ingressos meia-entrada, o que pode contribuir para a lentidão na entrada do público. Caso a pessoa não apresente a carteirinha, terá que pagar a diferença do valor da inteira (por volta de R$ 400).

Outro motivo de atraso pode ser o horário de abertura dos portões: o público só começou a entrar por volta das 14h, apenas 40 minutos antes do primeiro show começar. Além disso, foi Tasha & Tracie que abriu o festival no palco The One – uma dupla de rappers brasileiras que estourou no último ano e acabou sendo recebida por uma plateia miúda.

“Colocaram Tasha e Tracie e Karol pra abrir o The Town mas é simplesmente impossível chegar e entrar no festival”, escreveu o podcaster e influenciador Duda Dello Russo via Twitter. No festival Lollapalooza, por exemplo, que acontece no mesmo espaço, a abertura acontece exatamente uma hora antes da primeira apresentação, que costuma ser um artista de menor público.

Há relatos de horas de espera para entrar e uma fila com cerca de 2km de extensão. “Estou tendo uma experiência horrível. Já fui quatro vezes ao Lollapalooza e nunca tive que passar por algo do tipo”, disse Lucas Silva. O jovem de 23 anos teve de andar mais de 1km para chegar no final da fila.

Até o momento de publicação desta matéria, o The Town não se posicionou sobre os relatos de dificuldade para entrar no festival.

Problemas no trem

Por volta das 10h, os trens da Linha-9 Esmeralda passaram a operar com maior tempo de parada após uma falha no sistema elétrico na região de Jurubatuba/Autódromo. Ônibus Paese foram acionados para circular entre o trecho Grajaú e Jurubatuba. Segundo a ViaMobilidade, em nota publicada pela manhã, a causa da ocorrência está em apuração.

Quem chega de carro, van ou ônibus fica preso no trânsito na região do Autódromo de Interlagos. Segundo apuração do Globo, ônibus expressos saindo da Barra Funda tiveram ao menos uma hora de fila de espera para sair da região, que fica a mais de uma hora de distância da região do evento. O serviço custa R$ 25.

O festival The Town acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e é dos mesmos criadores do Rock in Rio. A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias.