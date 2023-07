The Town faz venda extraordinária de ingressos; veja preços e como comprar

Palco Skyline —Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras e Iza

Palco The One —Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro e Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory — Xênia França, Tassia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A

Palco São Paulo Square — Richard Bona, Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso, São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

Palco New Dance Order — Oddjs Aka Davis X Vermelho X Zopelar, Boratto & Emerson Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, Dj Mau Mau B2b Etcetera.

Quando começa a venda dos ingressos do The Town?

A venda oficial dos ingressos extras para todos os dias do The Town começa nesta quinta-feira, 27, às 12h, no site da Ticketmaster.

A mais nova Cidade da Música fica em São Paulo

Com o line-up ainda em produção, o The Town promete ser tão grandioso quanto seu irmão carioca. Os criadores — os mesmos do Rock in Rio — já anunciaram a maior parte dos palcos e garantiram que o Autódromo de Interlagos passará por uma revitalização.

A previsão é que o The Town receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias de evento. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

O palco Skyline é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista. O palco The One, tem inspiração nos museus de arte de São Paulo e conta com mais de 30 telões de LED para uma experiência imersiva, prometendo um show à parte e entregando uma incrível experiência para o público.

Do Rio para São Paulo, o New Dance Order estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Já o São Paulo Square será inspirado em grandes ícones históricos da capital, como Catedral da Sé, Estação da Luz, Theatro Municial e outros. Por fim, o Factory tem inspiração na arte urbana.

O The Town também contará com um amplo espaço gastronômico, com a diversidade da culinária paulista, que recebe o nome de Market Square. Por lá, até área VIP os fãs terão direito, com com bufê assinado por renomado chef e bar exclusivo.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$ 1,7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

Festival terá transporte em funcionamento por 24h

O festival confirmou, ainda, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.

“A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do The Town e Rock in Rio.

A estação mais próxima do Autódromo é a "Primavera-Interlagos", da linha 9, esmeralda, da CPTM. Ela fica a 10 minutos do festival.