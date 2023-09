The Town: chuva atinge região do Autódromo de Interlagos

O festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, está sob chuva neste sábado, 2. Nenhum show foi cancelado. O evento e as apresentações seguem normalmente.

Às 18h50, a chuva parou na região de Interlagos e logo retornou. A previsão é de chuva leve pelo resto da noite. A matéria será atualizada caso novas informações surjam.

Início do The Town

As primeiras horas do festival paulista já foram marcadas por longas filas para entrar e tumulto nos trens da Linha-9 Esmeralda, além de trânsito nas ruas em volta da região do festival.

Na tarde deste sábado, a temperatura chegou a atingir 30 °C.

O festival The Town acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e é dos mesmos criadores do Rock in Rio. A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias.