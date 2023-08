The Town: app do festival tem 'fila exclusiva' para chope e tirolesa; veja como usar

Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town está próximo. No próximo dia 2 de setembro, sábado, com shows de Post Malone, Demi Lovato e Racionais, o Autódromo de Interlagos ficará marcado por um evento gigantesco, cuja promessa é de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo".

O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e é dos mesmos criadores do Rock in Rio. A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

Tão gigante quanto se apresenta é o espaço escolhido para abrigá-lo: o Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados. E como o The Town promete pelo menos 12h de música, é também necessário se precaver e garantir uma boa experiência. Com isso, listamos algumas informações sobre tudo o que você precisa saber sobre o app do The Town. Confira:

App do The Town

Uma dica importante para quem vai no festival é instalar o aplicativo do The Town, disponível para Android e iOS. Nele, é possível agendar horários nos brinquedos; reservar um locker para deixar os pertences; comprar chope Heineken antecipado para, no evento, pegá-lo numa fila exclusiva; ver informações sobre como chegar no Autódromo de Interlagos, além do line-up completo com horário, palco e informações sobre os artistas.

O que é possível fazer no app do The Town?

Programação completa: O app traz a programação completa com os horários atualizados de tudo que acontece no The Town;

O app traz a programação completa com os horários atualizados de tudo que acontece no The Town; Agenda personalizada: É possível montar uma agenda personalizada com todas as atrações de interesse, mas é necessário criar uma conta antes;

É possível montar uma agenda personalizada com todas as atrações de interesse, mas é necessário criar uma conta antes; Reservar locker: Garanta um armário para guardar seus pertences durante o evento;

Garanta um armário para guardar seus pertences durante o evento; Agendamento dos brinquedos: É também pelo aplicativo acontece o agendamento dos brinquedos da Cidade da Música, que conta com roda gigante, megadrop, montanha russa e uma tirolesa que passará em frente ao palco Skyline . Para marcar, é preciso se dirigir até a atração, fazer a leitura do QR Code e escolher o horário disponível.

É também pelo aplicativo acontece o agendamento dos brinquedos da Cidade da Música, que conta com . Para marcar, é preciso se dirigir até a atração, fazer a leitura do QR Code e escolher o horário disponível. Chope Heineken antecipado: Será possível realizar a compra antecipada de chope Heineken pelo app do The Town. A retirada das bebidas acontece diretamente em todos os pontos de venda. Nos bares The Town e nas Beer stations da marca, o consumidor pode ir em filas exclusivas . O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou PIX e, caso a bebida não seja consumida, o valor será reembolsado automaticamente no mesmo modelo da compra efetivada.

Como baixar o app do The Town?