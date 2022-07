The Rock tem 5 irmãos que não sabia; entenda o caso envolvendo o ator Dwayne Johnson

Dwayne “The Rock” Johnson possui cinco irmãos e não sabe disso. Essas pessoas anônimas descobriram que são filhos do ex-lutador e pai do ator Rocky Soulman Johnson, falecido em 2020.

Essa história será retratada no documentário “Finding Rocky’s Family”, produzido pela revista Sports Illustrated. Antes de se casar com Ata Maivia, mãe de The Rock, Soulman teve sete filhos com sua ex-esposa Una, Curtis e Wanda, além de outros cinco que até então não são conhecidos.

O quinteto conversou com a Sports Illustrated sobre essa descoberta do vínculo familiar com o ator. Lisa, que é uma das entrevistadas, afirmou que foi a primeira a descobrir que o Soulmann era seu pai e tentou contato com ele duas vezes para estabelecer um vínculo. A primeira quando tinha 18 anos e a outra quando já estava com 30.

O outro filho, Trevor, que sempre foi comparado com Dwayne pela sua semelhança, decidiu entrar em contato com Ricky Johnson, irmão de Soulmann, para realizar um teste de DNA, que comprovou ser sobrinho de Ricky.

Os cinco irmãos afirmaram que não estão querendo nada com Dwayne, e sim querem apenas ser reconhecidos como filhos de Rocky Soulmann. “Dwayne não tem nada a ver com as decisões que seu pai tomou; ele nem sabe quem somos, Dwayne não nos deve nada” afirmou Lisa.

Até o momento, Dwayne Johnson não se pronunciou publicamente sobre o assunto, então ainda não há informações de que ele sabe da existência dos cinco irmãos.

