The Rock: estátua de cera de Dwayne Johnson é criticada por cor de pele e ator pede alterações

Dwayne Johnson, também conhecido The Rock, ganhou uma estátua no museu de cera Grévin, em Paris, nesta semana. No entanto, a obra gerou controvérsias entre as pessoas nas redes sociais, por causa do branquecimento do ator.

Após a repercussão das críticas à estátua, o astro dos filmes de ação se manifestou oficialmente sobre as características da obra de arte e concordou que a cor usada no objeto não é coerente com o seu tom de pele.

Em seu perfíl no Instagram, Dwayne Johnson também informou que vai acionar sua equipe para contatar o museu Grévin para pedir uma "atualização" na estátua e mudanças em alguns detalhes, principalemente na cor de pele.

O ator aparentemente encarou a situação com humor e não se mostrou ofendido com a estátua em sua homenagem. Ele também compartilhou um vídeo do comediante James Andre Jefferson Jr., que fez piadas da obra de arte.

"Parece que o The Rock nunca viu a luz do sol em sua vida. Por que tiraram toda cor de The Rock? Ele ficou parecendo com o David Beckham. Parece que vai fazer parte da família real. Foi assim que vocês se sentiram quando perderam a Pequena Sereia?", declarou James.

Em um comunicado emitido ao site Deadline, o museu Grévin disse: "Dwayne Johnson está certo, percebemos isso e obviamente iremos remediar o mais rápido possível e lhe enviar novas fotos assim que concluídas".

Apesar da crítica dos fãs, Dwayne Johnson afirmou que pretende visitar o museu e conhecer sua própria estátua de cera em sua próxima visita à capital francesa. "Irei tomar um drink comigo mesmo", brincou.