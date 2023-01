"The Last of Us": HBO terá sinal aberto na estreia; veja como assistir de graça

A estreia de The Last of Us está cada vez mais próxima. Neste domingo, 15, a plataforma de streaming HBO Max liberará o primeiro episódio da série, baseada no jogo homônimo. E o melhor: o estúdio deixará o sinal aberto, de graça, para o público conferi-lo.

A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna e gira em torno de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie (Bella Ramsay), uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.

Como assistir The Last of Us de graça?

A HBO terá o sinal aberto para assinantes da Claro, Sky, Directv Go e Vivo do dia 13 a 15 de janeiro para que o público assista ao primeiro episódio da série de graça.

Os demais episódios terão transmissão na HBO Max, todos os domingos.

Quando estreia The Last of Us?

A estreia da série no dia 15 de março de 2023, com exibição nos canais e na plataforma de streaming da HBO, a partir das 22h.

Quem faz parte do elenco de The Last of Us?

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série também conta com Anna Torv, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Nick Offerman, Murray Bartlett e Storm Reid.

Assista ao trailer:

