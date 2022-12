The Game Awards (TGA): Brasil concorre às categorias; veja quem foi indicado;

Nesta quinta-feira, 8, às 22h, acontece a cerimônia do The Game Awards, a maior premiação de jogos eletrônicos.

O prêmio anual, que aconteceu pela primeira vez em Las Vegas, em 2014, funciona por meio do voto popular. É diferente de outros prêmios, como o Oscar ou o Primetime Emmy, nos quais os vencedores são escolhidos por um júri especializado.

Nesta edição, a premiação conta com 31 categorias diferentes. Assim como outros prêmios sobre cultura pop, o TGA exalta não só os jogos, mas também pessoas dentro do universo dos games que colaboram para seu crescimento, como atletas e treinadores de times de esportes eletrônicos.

Assim como em qualquer outra premiação, existem as categorias favoritas pelo público — as que mais geram discussões nas redes —, como a de Jogo do Ano, que é equivalente ao Oscar de Melhor Filme e é o último prêmio da noite.

Nesta noite, títulos como "God of War: Ragnarok", "A Plague Tale: Requiem" e "Elden Ring" são os maiores favoritos a ganhar o maior número de categorias.

O Brasil também está concorrendo em algumas das categorias, como "Melhor Time de e-Sports e Melhor Treinador de time de e-Sports". Ambos os indicados são da organização LOUD, fundada por Bruno "PH" Oliveira.

Principais categorias do The Game Awards

Nomeados a Jogo do Ano

God of War: Ragnarok - Santa Monica / SIE

- Santa Monica / SIE Elden Ring - Fromsoftware / Bandai NAMCO

- Fromsoftware / Bandai NAMCO A Plague Tale: Requiem - Asobo Studio / Focus Entertainment

- Asobo Studio / Focus Entertainment Horizon: Forbidden West - Guerilla Games / SIE

- Guerilla Games / SIE Stray - Bluetwelve Studio / Annapurna

- Bluetwelve Studio / Annapurna Xenoblade Chronicles 3 - Monolith Soft / Nintendo

Nomeados a Melhor Jogo Mobile

Tower of Fantasy - Perfect World Entertainment, Level Infinite, Hotta Studio

- Perfect World Entertainment, Level Infinite, Hotta Studio Apex Legends Mobile - Electronic Arts, Respawn Entertainment, Lightspeed & Quantum

- Electronic Arts, Respawn Entertainment, Lightspeed & Quantum Diablo Immortal - Blizzard Entertainment, NetEase

- Blizzard Entertainment, NetEase Genshin Impact - miHoYo

- miHoYo MARVEL SNAP - Nuverse, Second Dinner Studios, Inc.

Nomeados a Melhor Jogo Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II - Activision, Infinity Ward

- Activision, Infinity Ward MultiVersus - Warner Bros. Interactive Entertainment, Player First Games

- Warner Bros. Interactive Entertainment, Player First Games Splatoon 3 - Nintendo, Nintendo Entertainment Planning & Development

- Nintendo, Nintendo Entertainment Planning & Development Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - DotEmu, Tribute Games

- DotEmu, Tribute Games Overwatch 2 - Blizzard Entertainment

Nomeados a Melhor Jogo de e-Sports

League of Legends - Riot Games

- Riot Games Dota 2 - Valve Corporation

- Valve Corporation Counter-Strike: Global Offensive - Valve Corporation

- Valve Corporation Valorant - Riot Games

- Riot Games Rocket League - Psyonix

Nomeados a Melhor Performance

Manon Gage - Immortality

- Immortality Sunny Suljic - God of War Ragnarök

- God of War Ragnarök Charlotte McBurney - A Plague Tale: Requiem

- A Plague Tale: Requiem Ashly Burch - Horizon Forbidden West

- Horizon Forbidden West Christopher Judge - God of War Ragnarök

Nomeados a Melhor Narrativa

A Plague Tale: Requiem - Focus Home Interactive, Asobo Studio

- Focus Home Interactive, Asobo Studio Immortality - Half Mermaid

- Half Mermaid Elden Ring - Bandai Namco Entertainment, FromSoftware

- Bandai Namco Entertainment, FromSoftware Horizon Forbidden West - Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games

- Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games God of War Ragnarök - Sony Interactive Entertainment, Santa Monica Studio

Nomeados a Melhor Direção de Arte

Stray - Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio

- Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio Elden Ring - Bandai Namco Entertainment, FromSoftware

- Bandai Namco Entertainment, FromSoftware Horizon Forbidden West - Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games

- Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games Scorn - Ebb Software, Kepler Interactive

- Ebb Software, Kepler Interactive God of War Ragnarök - Sony Interactive Entertainment, Santa Monica Studio

Nomeados a Melhor Trilha Sonora e Música

Xenoblade Chronicles 3 - Yasunori Mitsuda

- Yasunori Mitsuda Metal: Hellsinger - Two Feathers

- Two Feathers A Plague Tale: Requiem - Olivier Deriviere

- Olivier Deriviere Elden Ring - Tsukasa Saitoh

- Tsukasa Saitoh God of War Ragnarök - Bear McCreary

Onde e como assistir ao The Game Awards

A transmissão do The Game Awards é feita por meio dos canais oficias do prêmio, tanto no YouTube quanto na Twitch.

É possível encontrar as demais redes sociais do evento em seu site oficial.

