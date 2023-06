The Cure é confirmado como atração no Primavera Sound SP 2023

A banda The Cure será uma das atrações no Primavera Sound 2023 em São Paulo. A informação foi confirmada pelas redes sociais do evento, nesta quarta-feira, 21.

Liderada pelo icônico Robert Smith, a banda britânica irá retornar ao Brasil após 10 anos. Robert já havia falado no Twitter que passaria pela América Latina, porem não havia citado o Brasil.

Em novembro do ano passado, a banda relançou "Wish", em edição comemorativa de 30 anos. O grupo tem se apresentado com o álbum nos Estados Unidos nesse primeiro semestre.

The Cure é a primeira atração confirmada do #PrimaveraSoundSaoPaulo 🖤 A banda britânica, liderada pelo icônico Robert Smith, vai retornar ao Brasil após 10 anos para uma apresentação que promete entrar para a história da nossa segunda edição! Mais informações em breve! pic.twitter.com/X7NrEOOpNS — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) June 21, 2023

O Primavera Sound 2023 acontecerá em os dias 2 e 3 de dezembro, mas a organização ainda não confirmou como será a venda de ingressos. O festival ocorre desde 2001, geralmente entre maio e junho, na Europa. No Brasil, a primeira edição foi no ano passado.

Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo.