Tela Quente hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 3

A "Tela Quente" da TV Globo, conhecida por exibir filmes de renome para o público adulto, apresenta "Vatapá ou Maniçoba" nesta segunda-feira, 3.

Na história, a jovem Marcely se muda para a casa do pai, Jurandir, e da avó Ana, no Pará. Em meio a essa nova fase de adaptação, ela ensaia para sua tão sonhada batalha de MCs, enquanto seu pai organiza um baile de debutantes para ela. Com crenças e sonhos distintos, pai e filha enfrentam desafios geracionais que os levam a inúmeros conflitos – mas, aos poucos, aprendem que podem dividir o mesmo espaço sem abrir mão do que acreditam.

O longa é uma parceria entre as produtoras Marahu Filmes e Clarté, e tem como objetivo valorizar talentos e histórias regionais. Gravado inteiramente em Belém, com equipe 100% local, conta com elenco composto por Iza Moreira, Adriano Barroso e Astréa Lucena.

Assista ao trailer de 'Vatapá ou Maniçoba'

Qual é a sinopse de 'Vatapá ou Maniçoba'?

Que horas começa a Tela Quente nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 23h30, no horário de Brasília, logo após o Big Brother Brasil 2025.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.