Taylor Swift: tudo o que se sabe sobre 'The Life of a Showgirl', novo álbum da cantora

12º álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, promete uma nova era laranja e com a participação de antigos colaboradores

Taylor Swift: cantora anunciou novo álbum nesta terça-feira (Erika Goldring/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h48.

A cantora Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio nesta terça-feira, 12. Intitulado "The Life of a Showgirl", o disco ainda não tem data de estreia e nem capa divulgada. Apesar dos mistérios, algumas coisas já são de conhecimento público.

Uma delas é a cor da nova era de Swift: laranja. A estética já era visível em pistas dadas pela cantora em suas performances e promoções. Durante a The Eras Tour, por exemplo, Swift usou roupas e confetes em tons de laranja — easter eggs para os fãs ávidos da cantora, os swifties.

Além disso, uma playlist no Spotify chamada “And, baby, that’s show business for you” foi criada por Swift, apontando que Max Martin e Shellback, produtores com os quais Taylor já trabalhou anteriormente em álbuns como "Reputation", podem estar envolvidos no projeto. A estética "showgirl" também já está sendo debatida pelos fãs e críticos, que tentam adivinhar o conceito do disco a partir das (poucas) referências.

Formatos disponíveis e pré-venda

Embora ainda não tenha sido confirmada a data oficial de lançamento, os fãs internacionais de Swift já podem garantir o seu exemplar de The Life of a Showgirl na pé-venda. O álbum estará disponível em três formatos: vinil, CD e cassete.

O envio dos produtos será feito antes de 13 de outubro de 2025, mas a data exata de lançamento do álbum ainda não foi revelada. A expectativa é que isso aconteça durante a participação de Swift no podcast New Heights, apresentado por seu namorado Travis Kelce e o cunhado, Jason Kelce, na quarta-feira, 13, às 20h, no horário de Brasília.

A retomada de controle

The Life of a Showgirl será lançado pela Republic Records, marcando o primeiro projeto de Swift após ela ter recuperado a totalidade dos direitos sobre seus seis primeiros álbuns em maio. E também será o primeiro lançamento original de Swift desde The Tortured Poets Department, de abril de 2024.

