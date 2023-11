Taylor Swift supera Miley e Post Malone e se torna a artista mais popular de 2023; veja ranking

O ano de 2023 se mostrou bastante agitado para Taylor Swift, tanto nos desafios de sua carreira quanto no tamanho do seu reconhecimento e sua consolidação como fenômeno mundial.

Desta vez, a loirinha é eleita a artista mais popular do ano, em uma lista divulgada recentemente pela revista "Billboard". Intitulado "Top Artists", o ranking faz parte do especial Year-End Charts que destaca os artistas que ficaram no topo das paradas musicais ao longo de 2023.

A lista de baseia na performance que os músicos apresentaram no período e o desempenho que seus singles e álbuns tiveram nas paradas "Billboard Hot 100", "Billboard Hot 200". A avaliação se aplica também às receitas geradas pelas turnês, segundo as informações divulgadas pelo Boxscore.

Taylor Swift lidera o ranking "Top Artists", em seguida aparece o cantor country Morgan Wallen. Em terceiro lugar, está a cantora SZA. Drake e Luke Combs ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente. Já a cantora Miley Cirus está em nono lugar e o rapper Post Malone está em décimo.

Veja a seguir 0s 10 primeiros colocados da lista "Top Artists"

1º Taylor Swift

2º Morgan Wallen

3º SZA

4º Drake

5º Luke Combs

6º Zach Bryan

7º The Weeken

8º 21 Savage

9º Miley Cyrus

10º Post Malone

Taylor Swift em São Paulo

Taylor Swift está no Brasil desde 16 de novembro e iniciou as apresentações da turnê "The Eras Tour" no Rio de Janeiro, na última semana.

Sua estadia no país está programada até o fim do mês, com shows marcados nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.