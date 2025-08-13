Taylor Swift: onde assistir e qual o horário do lançamento da capa de 'The Life of a Showgirl'

A cantora Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio na terça-feira, 12. Intitulado "The Life of a Showgirl", o disco ainda não tem data de estreia e nem capa divulgada. Apesar dos mistérios, algumas coisas já são de conhecimento público.

Uma delas é a cor da nova era de Swift: laranja. A estética já era visível em pistas dadas pela cantora em suas performances e promoções. Durante a The Eras Tour, por exemplo, Swift usou roupas e confetes em tons de laranja — easter eggs para os fãs ávidos da cantora, os swifties.

Além disso, uma playlist no Spotify chamada “And, baby, that’s show business for you” foi criada por Swift, apontando que Max Martin e Shellback, produtores com os quais Taylor já trabalhou anteriormente em álbuns como "Reputation", podem estar envolvidos no projeto. A estética "showgirl" também já está sendo debatida pelos fãs e críticos, que tentam adivinhar o conceito do disco a partir das (poucas) referências.

O que se sabe sobre o álbum?

Embora ainda não tenha sido confirmada a data oficial de lançamento, os fãs de Swift já podem garantir o seu exemplar de The Life of a Showgirl na pré-venda no site oficial da Universal Music Group (UMG). O álbum estará disponível em três formatos: vinil, CD e cassete. O envio dos produtos será feito antes de 13 de outubro de 2025, mas a data exata de lançamento do álbum ainda não foi revelada.

The Life of a Showgirl será lançado pela Republic Records, marcando o primeiro projeto de Swift após ela ter recuperado a totalidade dos direitos sobre seus seis primeiros álbuns em maio. E também será o primeiro lançamento original de Swift desde The Tortured Poets Department, de abril de 2024.

Onde assistir e qual horário?

A divulgação da capa do álbum acontece hoje no podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce, e deve começar por volta das 20h, no horário de Brasília. O podcast estará disponível no YouTube. É esperado que ela também anuncie a data de lançamento do disco.