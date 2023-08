Taylor Swift é a primeira mulher a alcançar 100 milhões de ouvintes no Spotify

Taylor Swift, de 33 anos, acaba de se tornar a primeira cantora da história a atingir 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O recorde foi divulgado pela plataforma de música nesta terça-feira, 29.

"Comportamento de rainha. Em 29 de agosto, Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina na história do Spotify a atingir 100 milhões de ouvintes mensais", diz o comunicado.

Atualmente, o primeiro lugar é ocupado por Abel “The Weeknd” Tesfaye, com mais de 110 milhões de ouvintes no aplicativo. O cantor alcançou esse patamar em fevereiro e se estabelece na liderança desde então.

Na sequência, aparece Bad Bunny, em terceiro lugar, com 80 milhões. Em seguida, Ed Sheeran, com 77 milhões.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE — Spotify (@Spotify) August 29, 2023

No auge

No primeiro semestre, Taylor Swift lançou regravações de seus álbuns antigos, entre eles "Speak Now Fearless" e "Red", após intensa disputa judicial com o empresário Scooter Braun. A iniciativa faz parte de uma estratégia da cantora em se tornar dona de sua própria marca.

Os fãs da cantora no Brasil estão ansiosos para a sua chegada ao país em novembro, para o The Eras Tour. Serão três shows em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Todos os ingressos para as apresentações estão esgotados.