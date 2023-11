Taylor Swift: cantora é dona do 3º pet mais rico do mundo; conheça o patrimônio da gata

Mais do que uma cantora pop, Taylor Swift é um fenômeno mundial ao redor do mundo. Apenas neste ano, a loirinha regravou o álbum "1989" (Taylor's Version), realizou shows com a The Eras Tour - que está no Brasil atualmente - e se prepara para lançar um filme sobre a turnê.

Sucesso absoluto, a artista norte-americana também entrou para a exclusiva lista de bilionários , depois que seu patrimônio líquido chegou a US$ 1,1 bilhão, segundo a Bloomberg.

Por outro lado, a riqueza de Taylor também contempla sua gata de estimação, chamada Olivia Benson, que foi considerada o terceiro animal de estimação mais rico do mundo. O título foi divulgado recentemente por um levantamento do site All About Cats.

De acordo com a publicação, a felina da raça Scottish Fold é dona de uma fortuna avaliada em US$ 97 milhões (R$ 471 milhões, na cotação atual). Ela também é a segunda gata com maior rendimento financeiro, atrás apenas de Nala Cat (R$ 485 milhões). O ranking é liderado pelo cachorro Gunther VI (R$ 2.400 bilhões).

Fortuna da gata de Taylor Swift

A fortuna atribuída à Olívia Benson deve-se às campanhas publicitárias de alto orçamento, como as da Coca-Cola, além de produtos destinados a gatos e participações nos videoclipes de Taylor Swift, como os das músicas 'Blank Space' e 'Me'.

Segundo o levatamento do All About Cats, a análise foi feita considerando o envolvimento dos animais em campanhas publicitárias e de licenciamento, destacadas também nos perfis deles no Instagram. Os critérios de avaliação incluíram contagem de seguidores, curtidas e taxas de engajamento.