System of a Down: veja horário, como chegar e tudo que precisa saber sobre o show no Rio de Janeiro

O System of a Down se apresenta nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos (Engenhão) dando continuidade à turnê WAKE UP! pela América Latina[/grifar]. Os ingressos para o show no Engenhão ainda estão à venda em diversos setores, com preços variando entre R$ 547,50 e R$ 1.885,00.

Que horas começa o show?

A apresentação do System of a Down começa às 21h, com a abertura da banda Ego Kill Talent, que sobe ao palco às 19h30. Os portões abrem às 16h.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o show ainda estão à venda para setores como a Pista Premium (R$ 547,50 meia; R$ 1.095 inteira) e outros setores mais caros (Hot seat leste e oeste, que custa R$ 847,50 a meia e R$ 1.195,00a inteira; e pacote VIP por R$ 1.337,50 a meia e R$ 1.885,00 a inteira) no site.

Como chegar?

A CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) implantará um esquema especial de trânsito nesta quinta-feira. A operação terá início às 14h e contará com 155 profissionais, entre agentes da CET-Rio, policiais militares, fiscais de transporte, além de apoiadores de tráfego, para garantir a fluidez do trânsito, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos e orientar pedestres e motoristas.

A operação contará ainda com o suporte de 10 veículos operacionais e 18 motocicletas, além de 18 painéis de mensagens variáveis (PMVs) instalados ao longo das vias para informar aos motoristas sobre bloqueios e rotas alternativas.

O esquema de trânsito tem como objetivo minimizar os impactos no tráfego da região e será realizado até a conclusão do evento e escoamento do público, com expectativa de término até as 2h do dia seguinte, 9.

As intervenções e bloqueios serão acompanhados pelo Centro de Operações Rio (COR), que monitorará em tempo real o fluxo de veículos e ajustará a programação semafórica se necessário, para garantir as melhores condições de trânsito.

Interdições e desvios nas vias ao redor do estádio

Durante o evento, o trânsito ao redor do Estádio Nilton Santos sofrerá diversas interdições. As vias do entorno terão circulação restrita a partir das 14h, com bloqueios mais severos a partir das 15h.

A previsão é que as interdições se estendam até as 2h do dia seguinte (09/05), com o retorno da circulação nas ruas conforme o escoamento do público. As vias afetadas incluem, entre outras, a Rua Dr. Padilha, Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro, Rua José dos Reis e Rua das Oficinas. A seguir, detalhamos as principais vias que serão bloqueadas:

Rua Dona Teresa: Bloqueio total das 14h até 2h do dia seguinte.

Rua Dr. Padilha (toda extensão)

Rua Goiás, entre Rua Guilhermina e Rua José dos Reis

Rua Arquias Cordeiro, entre Rua José dos Reis e Rua Dona Teresa

Rua José dos Reis (toda extensão)

Rua Guineza, entre Rua Bento Gonçalves e Rua Goiás

Rua das Oficinas

Rua Henrique Scheid

Rua Sales Guimarães

Rua Gentil de Araújo

Rua Coronel Cunha Leal

Desvios

Para veículos provenientes da Rua Goiás: O desvio será feito pela Rua Goiás, Rua Guilhermina, Avenida Dom Helder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro.

Para veículos provenientes da Rua Piauí: O desvio será pela Rua Piauí, Avenida Dom Helder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana e Rua Goiás.

Proibição de Estacionamento

A partir das 23h de quarta-feira (07/05), será proibido o estacionamento nas seguintes vias e trechos no entorno do estádio:

Rua Dr. Padilha

Rua das Oficinas

Rua José dos Reis (entre Rua das Oficinas e Rua Bento Gonçalves)

Rua General Clarindo

Rua Benício de Abreu

Retorno sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira (acesso à Linha Amarela), entre a Rua José dos Reis e a Linha Amarela

Rua Henrique Scheid

Rua Gentil de Araújo

Rua Angelina, entre Rua Bento Gonçalves e Rua Arquias Cordeiro

Rua José dos Reis (entre Rua Arquias Cordeiro e Rua Bento Gonçalves)

Rua José dos Reis (entre Rua das Oficinas e Rua Henrique Scheid)

Acesso para moradores

Veículos de moradores da região, devidamente identificados com comprovante de residência, terão acesso à área interditada, mas não poderão estacionar nas vias sinalizadas com proibição de estacionamento.

Recomendações para o público

A CET-Rio recomenda que as pessoas que irão ao show evitem utilizar veículos particulares devido ao impacto das interdições no trânsito. O uso de transporte público, como os trens da Supervia e o metrô, é a melhor opção para deslocamento ao evento, já que esses meios de transporte não serão afetados pelas interdições. A sinalização será intensificada com faixas e painéis informativos para orientar tanto motoristas quanto pedestres sobre as alterações no tráfego e os bloqueios.

Vai de metrô? Veja o funcionamento do MetrôRio para o show

O MetrôRio também preparou um esquema especial para atender o público que se deslocará até o Engenhão para o show. O horário de funcionamento das linhas 1, 2 e 4 será alterado:

Quinta-feira (08/05) : O metrô funcionará das 5h à meia-noite, com extensão do horário de embarque até 1h da madrugada exclusivamente na estação Central do Brasil/Centro (acesso A).

Após a meia-noite, as estações do metrô estarão abertas apenas para desembarque, com a linha 2 operando entre Pavuna e Botafogo. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Orientações para o retorno:

Para o retorno, os passageiros poderão seguir para as estações das linhas 1 e 4 nos sentidos Uruguai/Tijuca ou Jardim Oceânico/Barra da Tijuca .

Já para a linha 2, os trens seguirão da estação Central do Brasil para Pavuna .

Importante: Não haverá integração com os trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão, sendo possível realizar a transferência apenas na Central do Brasil/Centro.

A recomendação é que o público se antecipe, evite a utilização de carros particulares e utilize o metrô, que oferecerá mais comodidade e rapidez no deslocamento até o evento. Além disso, o MetrôRio sugere que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou adquiram e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas.

Serviço - Horário de funcionamento do metrô nesta quinta-feira (08/05)

Metrô - Linhas 1, 2 e 4 : Funcionamento das 5h à meia-noite, com extensão de horário para embarque na estação Central do Brasil/Centro até 1h da madrugada.

Transferência entre as linhas 1 e 2: No trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Confira o possível setlist

Arto

Attack

Suite-Pee

Prison Song

Violent Pornography

Aerials

Mr. Jack

I-E-A-I-A-I-O

Genocidal Humanoidz

A.D.D.

Needles

Deer Dance

Soldier Side – Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Radio/Video

Bubbles

Dreaming

Hypnotize

ATWA

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Marmalade

Lost in Hollywood

Streamline

Forest

Protect the Land

Cigaro

Roulette

Toxicity

Sugar

O que não pode levar aos shows do System of a Down?

Garrafas térmicas feitas de vidro, aço inoxidável, metal, plástico ou qualquer objeto rígido;

Garrafas de água com tampa (só entra se for de plástico e sem tampa);

Comidas e bebidas de fora do evento;

Bebidas alcóolicas;

Drogas ilegais, substâncias tóxicas ou produtos compartilhados com outros por razões médicas;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndio.

Armas de fogo, armas não letais ou armas brancas de qualquer tipo;

Pistolas de água;

Fogos de artifício;

Rolo de papel, livros, jornais, revistas, panfletos e materiais promocionais de qualquer tipo;

Bandeiras e banners com hastes e cartazes de qualquer tipo;

Guarda-chuvas (leve capa de chuva!);

Tupperware;

Roupas ou acessórios pontiagudos, correntes, soqueiras, algemas (cuidado com os brincos, colares, cintos, sapatos com

detalhes!);

detalhes!); Câmeras profissionais ou câmeras de vídeo com lentes removíveis;

GoPro (ou similar), tablets;

Bastão de selfie;

Cornetas de ar;

Instrumentos musicais;

Cigarro eletrônico;

Cadeiras ou bancos;

Drones;

Capacetes de motocicleta ou similares;

Apontadores laser;

Walkie-talkies;

Animais (exceto cães-guia);

Bolsas maiores que uma mochila normal (30cm);

Skateboards, bicicletas, scooters (eletrônicas, elétricas ou não);

Itens com conotação política que possam gerar confusão;

Pulseiras, credenciais, distintivos de qualquer tipo e aplicabilidade;

Qualquer item que possa ser considerado perigoso pela segurança.

Caso leve água, a organização recomenda a opção envazada em copos de plástico com lacre.

O que pode levar?