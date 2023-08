Superlua azul: fenômeno raro poderá ser visto nesta quarta-feira, 30

A segunda lua cheia de agosto vai acontecer quando a lua estiver em seu ponto mais próximo da Terra. No dia 30 de agosto o satélite estará a uma distância de 357.344 quilômetros da Terra. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 384.400 quilômetros.

"Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que em outras ocasiões. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, desde que as condições climáticas sejam favoráveis", afirma Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Quando a lua está cheia e no perigeu, ela surge 7% maior devido à sua proximidade com a Terra e 15% mais brilhante, pois reflete mais luz solar para o nosso planeta, se comparada a uma lua cheia comum.

Qual é o horário da superlua azul?

O horário exato do instante da Lua Cheia vai diferir de acordo com o fuso horário.