Superlua azul: como assistir o último fenômeno do ano que acontece hoje

O mês de agosto tem sido especial para as pessoas que gostam de testemunhar raros fenômenos da natureza, pois ocorre na quarta-feira, 30, o surgimento de mais uma superlua. A primeira aparição aconteceu em 1º de agosto.

Esse efeito é conhecido como superlua azul, por ser a segunda que acontece neste mês. Isso não significa que a luz do luar terá o tom azulado.

Trata-se também do momento do perigeu da Lua, momento em que este satélite natural atinge a aproximação máxima com a Terra, a 357.344 quilômetros de distância, e inicia a fase de Lua cheia, que deve começar oficialmente às 22h35. Por isso, a superlua deve parecer maior e mais brilhante desta vez.

De acordo com pesquisas da Nasa, agência espacial dos EUA, a Lua demora 27,3 dias para dar uma volta inteira na Terra. Neste período se sucedem suas fases, cada uma com aproximadamente sete dias: nova, crescente, cheia e minguante. Levando em conta que a volta inteira dura menos de um mês, alguma fase da lua se repete ao longo dele.

Por outro lado, a Lua não faz um círculo exato ao dar a volta na Terra. Sua trajetória percorrida consiste em uma elipse, um tipo de círculo achatado. Por causa disso, a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo do trajeto, e varia também a cada volta dada.

Raridade

Para quem quer contemplar a superlua, esta quarta-feira é a melhor oportunidade, principalmente por ser um fenêmeno que não ocorre com frequência.

Segundo especialistas, a próxima superlua deve ocorrer apenas em 2032. O registro mais recente de duas superluas no mesmo mês foi em 2018.

A Nasa também divulgou que há possibilidade de mais uma superlua, em 29 de agosto. No entanto, esta não será uma superlua azul.

Como assistir a superlua

A aparição da superlua estará visível em todas as regiões do planeta, mas o horário exato da Lua Cheia pode variar de acordo com o fuso horário.

No horário de Brasília vai acontecer às 22h35;

No fuso -4 vai ser às 21h35;

No fuso -5 será às 20h35

No fuso de -1 a data já muda para 31 de agosto às 0h35 e para os demais fusos (0, +1, +2, etc) a data da “Superlua Azul” será também, então, 31 de agosto.

O evento pode ser observado por muitas horas, com expectativa de durar a noite toda, e por qualquer pessoa, pois o espetáculo natural é visível a olho nu.

Mesmo assim, quem quiser acompanhar a superlua com outras perspectivas pode assistir a transmissão no canal do The Virtual Telescope Project, no YouTube.