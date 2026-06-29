'Supergirl' estreia abaixo do esperado e fica atrás de 'Toy Story 5' na bilheteria mundial

A estreia de "Supergirl" no mês passado ficou abaixo das expectativas nas bilheterias mundiais. O novo filme da DC arrecadou US$ 68 milhões em sua primeira semana de exibição e abriu espaço para comparações com outros lançamentos recentes do estúdio, que tiveram desempenho superior no mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Deadline.

Filme ficou atrás de 'Toy Story 5'

O resultado coloca o longa bem atrás de "Toy Story 5", que segue como o maior sucesso do momento. Em sua segunda semana em cartaz, a animação da Pixar alcançou US$ 585 milhões em bilheteria mundial e manteve a liderança entre os filmes mais vistos do planeta.

No Brasil, "Supergirl" também começou com números modestos. O filme arrecadou R$ 7,2 milhões até o momento, desempenho inferior ao registrado por "Dia D", que somou R$ 11,4 milhões em sua semana de estreia.

A comparação também chama atenção quando o parâmetro é outro lançamento recente da DC. "Coringa: Delírio a Dois", considerado um desempenho abaixo do esperado em seu lançamento, arrecadou US$ 114,8 milhões na primeira semana, valor significativamente superior aos US$ 68 milhões conquistados por "Supergirl".

Além da liderança de "Toy Story 5", o ranking mundial traz "Obsessão" na terceira posição, com US$ 370,1 milhões acumulados após sete semanas em cartaz. Já "Dia D", dirigido por Steven Spielberg, soma US$ 95,7 milhões no mercado global em sua terceira semana de exibição.

Ranking da bilheteria mundial