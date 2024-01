Streams de Murder On The Dancefloor crescem 290% no Brasil desde a estreia de Saltburn

Após a estreia do filme Saltburn, o hit "Murder On The Dance Floor", de Sophie Ellis Bextor em 2002, registrou um notável aumento no número de reproduções no Spotify, mais de 20 anos após seu lançamento original.

Na véspera de Ano Novo, a música atingiu o seu pico mais alto em streams globais diários no Spotify, alcançando 1,5 milhão de reproduções, representando um aumento de 340% em comparação ao ano anterior. Pela primeira vez, o hit entrou na parada global do Spotify, posicionando-se em 130º lugar.

Desde o seu relançamento em 22 de dezembro nas plataformas de streaming, as reproduções globais da faixa tiveram um aumento significativo, com um crescimento de 290% no Brasil.

Nos Estados Unidos, tanto a canção quanto o álbum "Read My Lips" viram um aumento de 360% e 340% respectivamente, uma semana após a estreia do filme nos cinemas, em 12 de novembro do ano passado.

A playlist oficial do filme no Spotify também tem experimentado um crescimento consistente desde meados de dezembro, com um aumento de 250% em streams globais na semana seguinte ao seu lançamento nas plataformas de streaming.

Onde assistir ao filme Saltburn?