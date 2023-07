Stenio Garcia foi internado por conta da harmonização? Esposa atualiza estado de saúde do ator

A atriz Marilene Saade, esposa do ator Stênio Garcia, atualizou o estado de saúde do ator neste domingo, 2. Ele deu entrada no hospital com quadro de septicemia aguda, que corresponde a uma infecção generalizada no sangue, causada por bactéria.

De acordo com Marilene, o ator se encontra melhor e realizou alguns exames, onde não foi detectado nenhuma alteração da bactéria. Segundo ela, a inflamação maior está na coluna, devido ao pinçamento do nervo.

Marilene ainda afirmou que o procedimento estético de harmonização facial, que Stênio realizou em junho, não teve relação alguma com a infecção.

Sem previsão de alta

Desde que deu entrada no hospital, Garcia realizou uma série de exames, incluindo tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Também fez testes laboratoriais completos neste domingo, 2.