Startup vende frutas típicas do Japão com caixa de morango a R$ 4 mil

Pela primeira vez, clientes dos EUA poderão receber em casa algumas das frutas mais típicas do Japão. O serviço é oferecido pela startup japonesa Ikigai Fruits.

Segundo o Yahoo Life, no momento, o fornecedor está oferecendo três variedades de frutas - morangos, melões e mikan (semelhante à tangerina), esta última quando estiver na estação em outubro. A empresa estima um prazo de duas semanas para que as frutas cheguem às mesas das pessoas após a confirmação da compra.

Os preços dos morangos variam de uma caixa de $89 de kotokas a um pacote de US$ 238 (R$ 1.200) de kiramekis. Estes últimos são apreciados no Japão por seu "sabor doce e azedo bem equilibrado".

Enquanto isso, aqueles que comemoram uma ocasião especial podem desembolsar US$ 780 (R$ 3.900) por um pacote que inclui três tipos nobres da fruta.

"Decidimos fazer a curadoria e entregar as frutas japonesas da mais alta qualidade na sua porta", diz o site da startup, que vende produtos sofisticados de agricultores locais de todo o Japão.

Há também o chamado "Rei dos Melões". Um melão desse tipo custa US$ 128, o "melão do tipo muskmelon da mais alta qualidade cultivado", que só é encontrado na região oeste da província de Shizuoka, de acordo com o site.

Ele vem em sua própria caixa, não muito diferente de uma garrafa de conhaque fino.

Por que essas frutas são tão caras?

Como muitas coisas no Japão - de espadas de samurai a sushi - isso tem a ver com o processo exaustivo e intensivo pelo qual essas joias orgânicas são produzidas.

Por exemplo, os produtores do "Rei dos Melõs", precisam treinar por dois anos antes de formar suas próprias fazendas, informou a Bloomberg.

Eles também usam o método "uma árvore, uma fruta", em que cada árvore produz apenas um único melão de casca verde. Essa política de cultivo resulta em um verdadeiro "big bang" de sabor.

Os morangos são ainda mais difíceis, pois precisam ser cultivados em estufas especializadas para protegê-los de pragas e calor.

Transportar essas delicadas frutas para os EUA também é um pesadelo logístico. Após uma inspeção meticulosa, cada fruta deve ser embalada em caixas individuais com sacos de gelo em aviões refrigerados especiais designados transporte de fruta