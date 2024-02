Sony vai assumir venda de DVDs da Disney

A Disney chegou a um acordo para que a Sony assuma a maior parte de suas vendas de DVD e Blu-ray nos Estados Unidos e no Canadá, fazendo a transição de um negócio que caiu drasticamente nos últimos anos. As informações são da Bloomberg.

Com a medida, a Disney entrará para um modelo de negócios licenciados, no qual a Sony comercializará e distribuirá os discos para os varejistas, segundo pessoas envolvidas nas negociações à Bloomberg.

A Sony assinou um acordo semelhante com a Lions Gate em 2021.

Negócio do DVD só cai

O negócio de DVD está encolhendo à medida que mais pessoas assistem a filmes e programas pelo streaming (hábito potencializado pela pandemia), o que torna mais difícil para cada estúdio administrar sua própria operação de forma lucrativa.

Para se ter uma ideia, a receita com vendas de mídias físicas de entretenimento caiu 25% - para US$ 1,56 bilhão - no ano passado, de acordo com dados do Digital Entertainment Group. As compras digitais, incluindo streaming, aumentaram 19,3%, chegando a US$ 41,4 bilhões.

A Disney parou de vender discos em alguns mercados no ano passado, incluindo Austrália e Nova Zelândia. A Netflix parou de distribuir DVDs aos clientes no ano passado. Vale lembrar que a empresa começou sua operação em 1997 exatamente como um delivery de DVDs

A venda de videocassetes e posteriormente de DVDs já foi um negócio grande e lucrativo para a Disney. A empresa lançava periodicamente filmes de animação antigos de seu "cofre" e os fãs faziam coleções. Agora, quase todo o catálogo da empresa está disponível em seu serviço de streaming Disney+.

O acordo com a Sony envolverá novos lançamentos da Disney e títulos mais antigos. A Disney manterá o controle do negócio de entretenimento doméstico, que inclui o licenciamento de seus filmes e séries de TV para plataformas de streaming.