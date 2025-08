Song Young-kyu, ator sul-coreano de 'A Próxima Aposta', morre dentro de carro em Yongin

O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido internacionalmente por sua participação na série "A Próxima Aposta", foi encontrado morto nesta segunda-feira dentro de seu carro na cidade de Yongin, ao sul de Seul, segundo informou a polícia.

O corpo de Song, de 55 anos, foi descoberto pela manhã por um conhecido em um estacionamento residencial, segundo a delegacia da cidade, citada pela agência local de notícias "Yonhap".

A polícia informou que não há indícios de criminalidade nem foi encontrada uma carta de suicídio, mas abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias. Com uma carreira de três décadas, Song era uma figura respeitada no cenário de atuação sul-coreano. Recentemente, ele se destacou no papel coadjuvante de Capitão Choi na bem-sucedida comédia "Trabalho Extremo" (2019).

Carreira e destaque internacional

Internacionalmente, ele participou de nove episódios da série sul-coreana "A Próxima Aposta", da plataforma Disney+, interpretando Choi Chil-goo, diretor executivo da Mindong Construction.

Song foi indiciado em junho por dirigir sob a influência de álcool. A notícia causou sua saída imediata de várias produções, incluindo a novela 'The Winning Try' da "SBS" e 'I Shopping' da "ENA", além de uma peça de teatro.

Circunstâncias e casos semelhantes

Embora a causa da morte não tenha sido determinada, a descoberta de Song dentro de seu carro lembra a morte do ator Lee Sun-kyun, do elenco do premiado filme 'Parasita', que também foi encontrado sem vida em seu veículo em dezembro de 2023, em meio a uma investigação por suposto consumo de drogas.

As celebridades na Coreia do Sul geralmente são submetidas a uma grande pressão social e profissional que exige um comportamento exemplar para que possam manter suas carreiras.

Nos últimos anos, outras celebridades sul-coreanas, como as atrizes Kim Sae-ron e Yoo Joo-eun e o cantor Moon Bin, do grupo de K-pop Astro, entre outros, tiraram a própria vida após serem vítimas de cyberbullying, pressão profissional ou escândalos na mídia.