Show do RBD: venda de ingressos começa nessa sexta-feira para o público geral; veja como comprar

Após venda exclusiva para clientes do banco BRB, a venda de ingressos do show do RBD no Brasil para o público geral começa nesta sexta-feira, 26. O grupo se reúne após 15 anos na turnê "SoyRebeldeTour.

As apresentações acontecerão no dia 17 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e 19 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

O fenômeno RBD embarcará em uma das turnês para celebrar 20 anos do grupo. A tour passará por 26 cidades entre Estados Unidos, México e Brasil. O grupo mexicano fez sucesso no Brasil a partir de 2004, com a exibição da novela Rebeldes no SBT.

Apenas um integrante da formação original não irá participar da turnê. Alfonso Herrera está dedicado à sua carreira de ator e não terá agenda para as apresentações. Dulce Maria, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez e Christopher von Uckermann estão confirmados nos shows.

RBD INGRESSO 2023: Quando começam as vendas gerais?

Na terça-feira, a venda foi disponibilizada para clientes do banco BRB. Um nova leva de pessoas recebeu um código por e-mail e pode comprar o ingresso de forma antecipada na quinta-feira. A venda para o público geral começa hoje a partir das 10h.

Como comprar ingressos para o show do RBD

A venda de ingressos para os show do RBD será realizada pelo site Eventim.

Bilheteria

Estádio do Pacaembu - São Paulo

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Preço do ingresso do show do RBD

São Paulo

Cadeira superior: R$ 210 (meia entrada) e R$ 420 (inteira)

Pista: R$ 240(meia entrada) e R$ 480 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 280 (meia-entrada) e R$ 560 (inteira)

Pista premium: R$ 425 (meia entrada) e R$ 850 (inteira)

Rio de Janeiro