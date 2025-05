Show de Bad Bunny no Brasil: venda de ingressos começa nesta quinta-feira; veja os preços

As vendas gerais para os ingressos da turnê "DeBí TiRAR MáS FOToS”, do cantor porto-riquenho Bad Bunny, começam nesta quinta-feira, 8.

O cantor se apresentará pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro de 2026 com a turnê "DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Como comprar?

A venda começa às 10h no site oficial da Ticketmaster. A venda na bilheteira oficial terá início às 11h.

Os preços dos ingressos variam de R$ 267,50 (meia-entrada para cadeira superior) a R$ 1.075 (inteira para os setores Pit 1 e Pit 2).

Além disso, há pacotes VIP que incluem entrada antecipada, buffet com comida e bebida liberada e produtos oficiais da turnê, com preços que podem chegar até R$ 8.700.

A turnê promove o álbum "Debí Tirar Más Fotos", que Bad Bunny descreve como o “álbum mais porto-riquenho de todos”.

Valores dos ingressos para o show de Bad Bunny:

Cadeira Superior: R$ 267,50 (meia-entrada) e R$ 535,00 (inteira)

Pista Comum: R$ 297,50 (meia-entrada) e R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 437,50 (meia-entrada) e R$ 875,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 482,50 (meia-entrada) e R$ 965,00 (inteira)

Pit 1 (Right): R$ 537,50 (meia-entrada) e R$ 1.075,00 (inteira)

Pit 2 (Left): R$ 537,50 (meia-entrada) e R$ 1.075,00 (inteira)

Quando começa a venda geral de ingressos para o show de Bad Bunny?

Os ingressos para o show de Bad Bunny serão vendidos para o público geral a partir do dia 9 de maio, sexta-feira, a partir das 10h, na plataforma Ticketmaster.