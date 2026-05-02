Shakira no Rio: horário, como chegar, onde assistir e guia completo para curtir sem perrengues

O Rio de Janeiro se prepara para receber um dos maiores shows do ano com Shakira. A cantora colombiana vai fazer uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana no dia 2 de maio.

O show faz parte do especial "Todo Mundo no Rio", em um evento que deve reunir milhões de pessoas e entrar para a história da cidade.

A seguir, veja tudo o que você precisa saber para aproveitar o megashow sem dor de cabeça.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.

Qual é a previsão do tempo?

O show de Shakira em Copacabana está marcado para este sábado, 2, com previsão de calor e tempo estável no Rio de Janeiro. A cantora colombiana será a terceira atração do evento "Todo Mundo no Rio" e apresenta um espetáculo inédito na capital fluminense.

O evento ocorre nas areias da Praia de Copacabana, reunindo público em um dos principais pontos turísticos da cidade. A apresentação integra a programação musical prevista para o início de maio.

No sábado, 2, a previsão indica temperatura máxima de 34°C e ausência de chuva, segundo dados meteorológicos. As condições apontam para tempo firme durante todo o dia, cenário que deve favorecer a presença de público no local. A orientação inclui uso de proteção solar e ingestão regular de água.

Para o domingo, 3, a previsão aponta mudança nas condições climáticas. A temperatura máxima deve cair para 25°C, com registro de chuva ao longo do dia. A alteração ocorre devido à chegada de uma frente fria ao estado do Rio de Janeiro.

Esse sistema climático pode provocar precipitações intensas, ventos e aumento da agitação marítima. O cenário indica impacto nas condições do litoral após o evento.

Como chegar ao show?

A orientação geral das autoridades do Rio de Janeiro é evitar carro e priorizar transporte público. O trânsito em Copacabana terá bloqueios ao longo de todo o sábado, com fechamento total do bairro a partir das 19h.

O metrô é a principal opção para chegar e sair do evento.

Qual é a melhor estação para ir e voltar?

Quem vai ao show da Shakira em Copacabana deve priorizar a estação Siqueira Campos. A recomendação é do próprio MetrôRio, que aponta o local como o principal ponto de embarque e desembarque por ter maior capacidade, dois acessos e estrutura reforçada para controle de fluxo.

As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também atendem a região, mas com restrições e menor capacidade.

Como vão funcionar as estações no sábado?

As três estações do bairro (Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo) terão operação especial neste sábado:

Funcionamento 24 horas: das 5h de sábado até 23h de domingo

Durante a madrugada: abertas sem interrupção

Regras específicas:

Siqueira Campos: principal ponto para ida e volta do show

Cardeal Arcoverde:

Das 16h às 22h: apenas desembarque

Após 22h: apenas embarque com cartão ou NFC

Cantagalo: funcionamento normal dentro da operação especial

As três terão controle de fluxo, o que pode aumentar o tempo de espera dos passageiros.

Como será o funcionamento do restante do metrô

As demais estações do sistema funcionam normalmente até meia-noite de sábado. Após esse horário, elas estarão abertas apenas para desembarque até 7h da manhã de domingo.

O que muda na madrugada (até 7h):

Linha 2 (verde): vai da Pavuna até General Osório/Ipanema

Linhas 1 e 4 (laranja/amarela): vão da Tijuca (Uruguai) até a Barra (Jardim Oceânico)

Integração: você pode trocar de linha em General Osório ou na Central do Brasil

Depois das 7h de domingo:

A operação volta ao padrão mais próximo do normal:

Linha 2: Pavuna até Botafogo

Pavuna até Botafogo Linhas 1 e 4: Uruguai até Jardim Oceânico

O metrô seguira funcionando até 23h.

Vale a pena usar a pulseira de retorno?

O MetrôRio criou uma pulseira para agilizar o embarque na volta e reduzir filas nas estações mais próximas da praia.

Valor: R$ 15,80 (ida + volta)

Venda: das 6h às 22h, nas catracas (exceto em Copacabana)

Validade: da meia-noite até 7h de domingo

A pulseira não é obrigatória. Quem preferir pode usar passagem comum, de R$ 7,90 por trecho.

Como proteger o celular e apps bancários?

Em eventos desse porte, além da preocupação com furtos, cresce também o risco de golpes envolvendo celulares desbloqueados, aplicativos bancários e carteiras digitais.

Por isso, para evitar qualquer perrengue, é importante preparar o aparelho antes mesmo de sair de casa. Pequenos ajustes podem evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros caso o smartphone seja perdido ou furtado.

Formas fáceis de proteger o celular

Crie uma senha de bloqueio: cadastre uma senha numérica ou desenho para impedir que qualquer pessoa acesse o celular; Apague os dados do cartão: delete os apps de banco e as informações de pagamento em apps como iFood e Uber; Ande com dinheiro no bolso: diminua o número de vezes que será necessário sacar o smartphone levando dinheiro físico; Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque eles em uma pasta com uma senha exclusiva, veja abaixo como fazer.

Como proteger apps de banco no celular?

Crie pastas seguras

Tanto o Android quanto o iOS contam com opções de Pasta Segura para proteger os aplicativos em uma pasta com senha. Veja o passo a passo de como ativá-la:

Pasta segura no Android

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Segurança e privacidade";

Busque por "Pasta segura" e clique em "Continuar";

Selecione o tipo de senha;

Clique em "Ativar";

Defina a senha da Pasta Segura;

Agora, procure pela Pasta Segura na tela inicial. Você pode clicar no botão de "+" ou arrastar os apps para definir quais ficarão protegidos na pasta.

Pasta segura no iOS

Acesse "Ajustes", depois "Tempo de Uso" e então "Limite de Apps";

Clique em "Adicionar limite";

Selecione os apps que deseja trancar ou clique em "Tudo (apps e categorias)";

Clique em "Seguinte" e defina o tempo de bloqueio;

Agora, volte para a página "Tempo de Uso" e depois em "Usar código";

Defina uma senha e pronto!

Coloque senhas nos apps

Por aplicativos terceiros, é possível adicionar uma tela de bloqueio no início de aplicativos selecionados. O uso de apps terceiros não é recomendado, mas existem opções para quem optar por não utilizar a Pasta Segura no iOS ou Android.

App Lock ( iOS e Android )

e ) Bloqueio: App Lock ( Android )

) AppLock Pro (Android)

Temporizador de aplicativos

No Android, é possível definir um limite de tempo para os aplicativos por meio das configurações. A dica é estabelecer poucos segundos em apps de banco e, então, impedir o acesso. Depois, quando estiver em um local mais seguro, basta desconfigurar o que foi feito para voltar ao normal. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Bem-estar digital e controles parentais";

Clique em "Temporizadores de aplicativos" e depois selecione quais apps deseja limitar o tempo;

Clique em "Definir temporizador" e selecione o tempo desejado;

Aperte "Concluído" e pronto!

Ocultar aplicativos

Também pelo Android, é possível colocar aplicativos em modo oculto. Eles deixam de aparecer na tela inicial e também não podem ser encontrados pela pesquisa. Para voltar ao normal, basta desconfigurar o que foi feito. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Tela inicial";

Clique em "Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos" e depois selecione os apps que deseja ocultar;

Clique em "Ok" e pronto!

Outras dicas para proteger o celular

Ativação de senhas e bloqueio automático

Antes de sair de casa, é crucial ativar a senha de bloqueio do celular, seja por combinações numéricas, autenticação biométrica ou reconhecimento facial. Reduzir o tempo do bloqueio automático também

Registro do IMEI

Anote o IMEI do seu aparelho e guarde em um local seguro. Em caso de furto, esse número permite solicitar o bloqueio do celular à operadora e registrar um boletim de ocorrência.

Backup de dados

Realize backups regulares de arquivos e fotos, preferencialmente em nuvens ou aplicativos seguros. Isso minimiza a perda de dados importantes em caso de furto.

Utilização da geolocalização

A ferramenta de geolocalização, disponível em serviços como 'Buscar iPhone' e 'Encontre meu Dispositivo', é uma aliada contra furtos, permitindo localizar e bloquear o cel

Uso consciente em multidões

Evitar manusear o celular em locais com grande concentração de pessoas reduz o risco de furtos. Em caso de necessidade, busque locais seguros como restaurantes ou postos policiais.

Armazenamento seguro do celular

Evite guardar o celular no bolso de trás da roupa. Prefira pochetes ou doleiras, que oferecem maior segurança e proximidade com os seus pertences.

Pagamento por aproximação

Durante eventos com grande aglomeração, considere limitar ou desabilitar a função de pagamento por aproximação do seu celular, prevenindo prejuízos financeiros.

Selfies com cautela

Selfies são ótimas para registrar momentos, mas em multidões, prefira locais mais seguros para evitar exposições desnecessárias do seu aparelho.

Proteção contra quedas e líquidos

Use capinhas antichoque e películas protetoras. Em caso de contato com líquidos, desligue o aparelho imediatamente e procure assistência técnica.

Procedimentos em caso de perda ou furto

Se o celular for furtado, mantenha a calma e siga os procedimentos recomendados, como bloqueio do aparelho e registro de ocorrência.

Seguindo estas dicas, você aumenta a segurança do seu dispositivo móvel e protege suas informações pessoais, especialmente em períodos de festas e aglomerações.

Banheiros, ambulâncias e pontos de apoio

A Orla Rio, concessionária responsável pela orla de Copacabana, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro montaram uma estrutura completa, com pontos de apoio, banheiros, duchas, guarda-volumes e muito mais.

Confira a seguir todos os pontos essenciais para quem vai ao evento:

1. Banheiros e Duchas

Postos de Salvamento com Duchas e Banheiros:

Posto 2 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 3 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 4 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 5 (Copacabana): Ducha interna e externa + sanitários + guarda-volume

Posto 7 (Arpoador): Ducha externa + sanitários

Banheiros em Quiosques:

Samba Social Clube (Copacabana)

Morena / Mané Rio (Copacabana)

Areia MPB / Nacho Praia (Copacabana)

Palace Quiosque (Copacabana)

Deck Zero Nove / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Quiosque Amor (Copacabana)

Dumare / Casa Fuego Steak House (Copacabana)

Quiosque Chopp Brahma / Força & Saúde (Copacabana)

Santa Clara (Copacabana)

Buenos Aires Express / Flor do Caribe (Copacabana)

Wave by Othon (Copacabana)

Gelateria Piemonte / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Boteco da Orla / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Botequim da Praia (Copacabana)

Botequim Carioca / Praia Lanches (Copacabana)

Tropik (Copacabana)

Arrastapé (Copacabana)

Finns / Chill Out Rio Beach Club (Copacabana)

Praia Colorado / Juanna’s (Copacabana)

Mar de Copa (Copacabana)

Praia Skol (Copacabana)

Coisas de Bamba (Copacabana)

Nativoo (Copacabana)

Botequim Carioca (Leme)

Valores dos Serviços:

Sanitário: R$ 3,80

Ducha externa: R$ 2,40

Ducha interna: R$ 6,70

Kit toalha e sabonete: R$ 8,70

Guarda-volume (12 horas): R$ 8,70

2. Caixa Eletrônico

Caixas eletrônicos estão instalados em pontos estratégicos ao longo da orla de Copacabana, facilitando o acesso para quem precisar de dinheiro:

Quiosque Estrela de Luz (Leme)

Quiosque Casa Fuego (Copacabana)

Posto 5 (Posto de Salvamento)

Posto 9 (Posto de Salvamento)

Quiosque Samba Social Club (Copacabana)

Quiosque Praia Skol (Copacabana)

Quiosque Nativoo (Copacabana)

3. Postos de Atendimento Médico e Ambulâncias

A estrutura de saúde montada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é extensa, com unidades médicas para atendimento emergencial e ambulâncias para remoções rápidas. Os postos de atendimento estarão localizados da seguinte forma:

Posto 1: Esquina com a Avenida Princesa Isabel

Posto 2: Praça do Lido

Posto 3: Rua República do Peru

Cada posto será equipado com 36 leitos, incluindo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI prontas para remoção de pacientes graves.

A operação contará com 320 profissionais na equipe, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.

A saúde preventiva também será um foco importante durante o evento, com a presença da VanBora, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, 40 promotores de saúde circularão pela praia distribuindo preservativos e orientações de prevenção.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizará fiscalização contínua durante o evento, tanto antes quanto durante a festa, para garantir que todos os fornecedores de alimentos e serviços cumpram as normas sanitárias.