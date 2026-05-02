Shakira no Rio: horário, como chegar, onde assistir e guia completo para curtir sem perrengues

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen/Getty Images)
Repórter
Publicado em 2 de maio de 2026 às 12h13.
O Rio de Janeiro se prepara para receber um dos maiores shows do ano com Shakira. A cantora colombiana vai fazer uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana no dia 2 de maio.
O show faz parte do especial "Todo Mundo no Rio", em um evento que deve reunir milhões de pessoas e entrar para a história da cidade.
A seguir, veja tudo o que você precisa saber para aproveitar o megashow sem dor de cabeça.
O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.Vai no show da Shakira em Copacabana? Veja como localizar amigos em tempo real
A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.
O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.
O show de Shakira em Copacabana está marcado para este sábado, 2, com previsão de calor e tempo estável no Rio de Janeiro. A cantora colombiana será a terceira atração do evento "Todo Mundo no Rio" e apresenta um espetáculo inédito na capital fluminense.
O evento ocorre nas areias da Praia de Copacabana, reunindo público em um dos principais pontos turísticos da cidade. A apresentação integra a programação musical prevista para o início de maio.Shakira muda fórmula de Madonna e Lady Gaga para megashow no Rio
No sábado, 2, a previsão indica temperatura máxima de 34°C e ausência de chuva, segundo dados meteorológicos. As condições apontam para tempo firme durante todo o dia, cenário que deve favorecer a presença de público no local. A orientação inclui uso de proteção solar e ingestão regular de água.
Para o domingo, 3, a previsão aponta mudança nas condições climáticas. A temperatura máxima deve cair para 25°C, com registro de chuva ao longo do dia. A alteração ocorre devido à chegada de uma frente fria ao estado do Rio de Janeiro.
Esse sistema climático pode provocar precipitações intensas, ventos e aumento da agitação marítima. O cenário indica impacto nas condições do litoral após o evento.
A orientação geral das autoridades do Rio de Janeiro é evitar carro e priorizar transporte público. O trânsito em Copacabana terá bloqueios ao longo de todo o sábado, com fechamento total do bairro a partir das 19h.O metrô é a principal opção para chegar e sair do evento.
Quem vai ao show da Shakira em Copacabana deve priorizar a estação Siqueira Campos. A recomendação é do próprio MetrôRio, que aponta o local como o principal ponto de embarque e desembarque por ter maior capacidade, dois acessos e estrutura reforçada para controle de fluxo.
As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também atendem a região, mas com restrições e menor capacidade.
As três estações do bairro (Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo) terão operação especial neste sábado:
Siqueira Campos: principal ponto para ida e volta do show
Cardeal Arcoverde:
Das 16h às 22h: apenas desembarque
Após 22h: apenas embarque com cartão ou NFC
Cantagalo: funcionamento normal dentro da operação especial
As três terão controle de fluxo, o que pode aumentar o tempo de espera dos passageiros.Conheça o hotel onde Shakira está hospedada para show no Rio; diária é de R$ 45 mil
As demais estações do sistema funcionam normalmente até meia-noite de sábado. Após esse horário, elas estarão abertas apenas para desembarque até 7h da manhã de domingo.
Linha 2 (verde): vai da Pavuna até General Osório/Ipanema
Linhas 1 e 4 (laranja/amarela): vão da Tijuca (Uruguai) até a Barra (Jardim Oceânico)
Integração: você pode trocar de linha em General Osório ou na Central do Brasil
A operação volta ao padrão mais próximo do normal:
O metrô seguira funcionando até 23h.De ingressos a R$ 20 a show em Copacabana: a história de Shakira com o Rio
O MetrôRio criou uma pulseira para agilizar o embarque na volta e reduzir filas nas estações mais próximas da praia.
Valor: R$ 15,80 (ida + volta)
Venda: das 6h às 22h, nas catracas (exceto em Copacabana)
Validade: da meia-noite até 7h de domingo
A pulseira não é obrigatória. Quem preferir pode usar passagem comum, de R$ 7,90 por trecho.
Em eventos desse porte, além da preocupação com furtos, cresce também o risco de golpes envolvendo celulares desbloqueados, aplicativos bancários e carteiras digitais.
Por isso, para evitar qualquer perrengue, é importante preparar o aparelho antes mesmo de sair de casa. Pequenos ajustes podem evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros caso o smartphone seja perdido ou furtado.
Tanto o Android quanto o iOS contam com opções de Pasta Segura para proteger os aplicativos em uma pasta com senha. Veja o passo a passo de como ativá-la:
Por aplicativos terceiros, é possível adicionar uma tela de bloqueio no início de aplicativos selecionados. O uso de apps terceiros não é recomendado, mas existem opções para quem optar por não utilizar a Pasta Segura no iOS ou Android.
No Android, é possível definir um limite de tempo para os aplicativos por meio das configurações. A dica é estabelecer poucos segundos em apps de banco e, então, impedir o acesso. Depois, quando estiver em um local mais seguro, basta desconfigurar o que foi feito para voltar ao normal. Veja o passo a passo:
Também pelo Android, é possível colocar aplicativos em modo oculto. Eles deixam de aparecer na tela inicial e também não podem ser encontrados pela pesquisa. Para voltar ao normal, basta desconfigurar o que foi feito. Veja o passo a passo:
Antes de sair de casa, é crucial ativar a senha de bloqueio do celular, seja por combinações numéricas, autenticação biométrica ou reconhecimento facial. Reduzir o tempo do bloqueio automático também
Anote o IMEI do seu aparelho e guarde em um local seguro. Em caso de furto, esse número permite solicitar o bloqueio do celular à operadora e registrar um boletim de ocorrência.
Realize backups regulares de arquivos e fotos, preferencialmente em nuvens ou aplicativos seguros. Isso minimiza a perda de dados importantes em caso de furto.
A ferramenta de geolocalização, disponível em serviços como 'Buscar iPhone' e 'Encontre meu Dispositivo', é uma aliada contra furtos, permitindo localizar e bloquear o cel
Evitar manusear o celular em locais com grande concentração de pessoas reduz o risco de furtos. Em caso de necessidade, busque locais seguros como restaurantes ou postos policiais.
Evite guardar o celular no bolso de trás da roupa. Prefira pochetes ou doleiras, que oferecem maior segurança e proximidade com os seus pertences.
Durante eventos com grande aglomeração, considere limitar ou desabilitar a função de pagamento por aproximação do seu celular, prevenindo prejuízos financeiros.
Selfies são ótimas para registrar momentos, mas em multidões, prefira locais mais seguros para evitar exposições desnecessárias do seu aparelho.
Use capinhas antichoque e películas protetoras. Em caso de contato com líquidos, desligue o aparelho imediatamente e procure assistência técnica.
Se o celular for furtado, mantenha a calma e siga os procedimentos recomendados, como bloqueio do aparelho e registro de ocorrência.
Seguindo estas dicas, você aumenta a segurança do seu dispositivo móvel e protege suas informações pessoais, especialmente em períodos de festas e aglomerações.
A Orla Rio, concessionária responsável pela orla de Copacabana, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro montaram uma estrutura completa, com pontos de apoio, banheiros, duchas, guarda-volumes e muito mais.
Confira a seguir todos os pontos essenciais para quem vai ao evento:
Caixas eletrônicos estão instalados em pontos estratégicos ao longo da orla de Copacabana, facilitando o acesso para quem precisar de dinheiro:
A estrutura de saúde montada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é extensa, com unidades médicas para atendimento emergencial e ambulâncias para remoções rápidas. Os postos de atendimento estarão localizados da seguinte forma:
Cada posto será equipado com 36 leitos, incluindo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI prontas para remoção de pacientes graves.
A operação contará com 320 profissionais na equipe, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.
A saúde preventiva também será um foco importante durante o evento, com a presença da VanBora, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, 40 promotores de saúde circularão pela praia distribuindo preservativos e orientações de prevenção.
O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizará fiscalização contínua durante o evento, tanto antes quanto durante a festa, para garantir que todos os fornecedores de alimentos e serviços cumpram as normas sanitárias.