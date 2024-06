'Sexta-feita Muito Louca 2' inicia gravações; veja tudo o que já sabemos sobre o filme

No começo dos anos 2000, o Disney Channel exibia com frequência um filme que transformou a vida de crianças e adolescentes. "Sexta-Feira Muito Louca" (2003), estrelado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, se tornou um marco entre os Millennials. E agora, mais de 20 anos depois de sua estreia, vai voltar para uma continuação, prevista para 2025. As gravações começaram nesta segunda-feira, 24, em Los Angeles (EUA).

A produção do filme será da Disney e o elenco será quase o mesmo que o escalado em 2003. Estão de volta Lindsay Lohan (Anna Coleman), Jamie Lee Curtis (Tess Coleman), Chad Michael Murray (Jake), Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Stephen Tobolowsky (Sr. Bates), Rosalind Chao (Pei-Pei) e Lucille Soong (Mãe de Pei-Pei). Outros nomes ainda não foram confirmados.

Em suas redes sociais, tanto Jamie quanto Lindsay postaram fotos dos bastidores. Em uma delas, aparecem em frente aos trailers de cada uma, mas trocadas — uma referência ao enredo do filme.

O que esperar de 'Sexta-Feira Muito Louca 2'?

"Sexta-Feira Muito Louca 2" está previsto para chegar aos cinemas em 2025, ainda sem data anunciada. Por ora, além do elenco já confirmado, a Disney já antecipou que Elyse Hollander assina o roteiro e Nisha Ganatra, a direção.

O segundo filme da franquia conta a história de Tess e Anna vários anos depois de terem trocado de corpos. A personagem de Lindsay Lohan também e mãe e, em breve, terá uma futura enteada. Enquanto unem as famílias, de acordo a sinopse, Tess e Anna descobrem que "um raio pode cair no mesmo lugar duas vezes".

O primeiro longa, uma refilmagem do filme de mesmo nome lançado em 1976, arrecadou US$ 160,8 milhões em bilheteria em todo o globo e custou somente US$ 20 milhões para ser produzido.

Elenco premiado

Ainda que tenha sido ganhado mais fama na televisão por assinatura do que no cinema, "Sexta-Feira Muito Louca" foi um filme que abriu portas para a carreira de Lindsay Lohan. Na época, ela começava sua fase de ascensão na indústria cinematográfica, alguns anos depois de estrelar em "Operação Cupido" (1998), aos 11 anos. Quando interpretou Anna, tinha 16 anos e, dali para frente, foi protagonistas de outros filmes famosos dos anos 2000, como "Herby: Meu Fusca Turbinado" (2005), "Confissões de uma Adolescente em Crise" (2004) e "Garotas Malvadas" (2004).

Lohan nunca foi indicada a um Oscar, mas recebeu indicações ao Critics' Choice Awards por "Meninas Malvadas", "A Última Noite" (2007) e "Bobby" (2007). Pelo papel de Anna em "Sexta-Feira Muito Louca", recebeu o prêmio como Melhor Revelação Feminina no MTV Movie & TV Awards.

Jamie Lee Curtis, por outro lado, já era um nome forte para o elenco de "Sexta-Feira Muito Louca". No início dos anos 1990, Curtis já havia vencido o Globo de Ouro como Melhor Atriz em uma Série de Comédia ou Musical pelo trabalho em "Anything But Love" (1990 e 1992). Em 1995, levou o mesmo prêmio pelo papel em "True Lies".

No ano passado, a atriz levou o Oscar como melhor atriz coadjuvante pelo trabalho em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (2023), filme que também venceu como o melhor da noite.

