Sexta-feira Santa: as 10 melhores frases para celebrar a data

Nesta sexta-feira, 29, comemora-se a Sexta-Feira da Paixão, considerada pelos católicos como o dia da crucificação de Jesus Cristo, parte da Semana Santa. Os sete dias começam com a celebração do Domingo de Ramos, em 24 de março.

A ocasião tem um papel fundamental para os cristãos, sendo considerada uma das datas mais sagradas. A Sexta-Feira Santa é marcada pela reconstituição litúrgica da Via Crucis, que retrata o caminho doloroso de Jesus até a crucificação.

As igrejas realizam celebrações solenes, onde são recordados os momentos cruciais da paixão e morte de Cristo. Muitos fiéis participam da Via Sacra, percorrendo estações que representam diferentes momentos da jornada de Jesus. A data é o único dia do ano em que, no mundo todo, não são celebradas missas.

Separamos abaixo 10 frases para celebrar a data com amigos e familiares:

10 frases para celebrar a Sexta-Feira Santa

"Hoje não é dia de tristeza. É dia de contemplação. No silêncio da Sexta-feira Santa, a alegria da ressurreição é preparada. Bom dia!" — Padre Fábio de Melo "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que n'Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" — Jesus Cristo (Bíblia Sagrada) " ⁠Sexta-feira da Paixão não é só um feriado. É um dia de reflexão, de oração, de perdão, de paz e amor. Um dia de renovar a esperança e estreitar os nossos laços de amor com Deus" — Edna Frigato " Que a graça do Senhor nos acompanhe neste dia santo" " Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos" — Augusto Cury " Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá" — Jesus Cristo (Bíblia Sagrada) " Deus provou o Seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo: 'Eu te amo'" — Billy Graham "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores" — Apóstolo Paulo "É tempo de perdoar aqueles que te traíram, que te fizeram mal. Pense que hoje, sexta-feira santa, é um belo dia para fazer isso. Pense que todas essas pessoas que de alguma forma no passado ou hoje te fizeram algum mal são espíritos sem luz ainda. Basta olhar pra suas vidas vazias e de alegrias falsas. Basta você ser evoluído e perdoar" — Tathy Machado "Cresci sabendo que devo lembrar-me do sacrifício de Jesus todos os dias de minha vida e não só na sexta-feira santa" — Katelyn Caldeiras

É feriado ou ponto facultativo?

No calendário oficial do Brasil, a Sexta-Feira da Paixão é classificada como feriado nacional, e em 2024 será celebrada em 29 de março.

Durante a Semana Santa, a Sexta-Feira da Paixão é o único dia reconhecido como feriado, embora em alguns Estados e municípios do país a quinta-feira seja considerada como ponto facultativo.

Por causa de sua relação com o Sol, as celebrações cristãs da Semana Santa não ocorrem em uma data fixa. Isso se deve ao equinócio, momento em que o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador, resultando em um período de 12 horas de duração tanto para o dia quanto para a noite. Esse fenômeno também marca o início de duas estações: outono e primavera.