Sexo sabor bacon: marca lança preservativo com sabor inusitado

A empresa de preservativos Rilex, sediada em São José dos Campos, acaba de lançar um produto inusitado: uma camisinha com sabor bacon.

Segundo a marca, trata-se do primeiro produto desse tipo disponível no Brasil. O conceito surgiu como uma brincadeira no Dia da Mentira de 2022, quando a Rilex anunciou nas redes sociais o lançamento dessa novidade. A repercussão positiva motivou a equipe técnica a transformar a ideia em realidade.

E apesar de ser diferente, não ficará sozinha nas gondolas das farmácias. A variedade de preservativos tem chamado a atenção dos consumidores nos últimos anos, oferecendo não apenas proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas também uma experiência mais prazerosa durante a relação.

Camisinhas que brilham no escuro, possuem texturas diferenciadas, são extrafinas e até mesmo com aromas, como morango, chocolate, leite condensado e algodão doce.

Após a realização de estratégias e testes necessários, a camisinha de bacon foi lançada no mercado e tem se mostrado um "grande sucesso de vendas", de acordo com a empresa.

Eduardo Medeiros, presidente da Rilex, em entrevista ao Jornal Vale, afirmou que a ideia surgiu pelo fato de muitas pessoas apreciarem o sabor do bacon e pensarem que tudo fica bom com ele, então por que não utilizá-lo em uma camisinha?

Com mais de 11 anos de experiência, a Rilex se estabeleceu como a terceira maior empresa do ramo de preservativos no Brasil. Além disso, a empresa é a única totalmente brasileira do setor, reforçando seu papel no mercado nacional.