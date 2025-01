Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 31

Thor, filho de Odin, o rei dos deuses nórdicos, logo herdará o trono de Asgard de seu idoso pai. No entanto, no dia de sua coroação, Thor reage com brutalidade quando os inimigos dos deuses entram no palácio violando o tratado. Como punição, Odin manda Thor para a Terra. Enquanto seu irmão Loki conspira em Asgard, Thor, agora sem seus poderes, enfrenta sua maior ameaça.