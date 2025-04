Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 25

Eleutério e Rafaela, são um casal apaixonado que tem sua relação colocada à prova quando Rafaela ganha um concurso para conhecer seu grande ídolo, o galã de novelas Sydartha. Então Rafaela, uma professora encantada pelos romances do século XIX e pelas novelas de época, parte rumo aos Estúdios Globo após o casamento com Eleutério, seu melhor amigo desde a infância. Mas, ao conhecer o astro da novela das 18h, ela começa a confundir ficção com realidade, e é aí que o amor será testado.