Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 21

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme O Falcão Manteiga de Amendoim ("Peanut Butter Falcon", título original), de 2019, nesta sexta-feira, 21.

Com um elenco estrelado por Shia LaBeouf (de Transformers), Dakota Johnson (de Madame Teia) e Zack Gottsagen (de À Prova de Balas), o filme conta a história de um homem com síndrome de Down que foge de sua casa para perseguir seu sonho de se tornar um lutador profissional, com a ajuda de um novo amigo.

A direção é de Tyler Nilson e Michael Schwartz.

Assista ao trailer de 'O Falcão Manteiga de Amendoim'

Qual é a sinopse de 'O Falcão Manteiga de Amendoim'?

Zak, um homem com síndrome de Down, foge de sua casa e forma uma improvável amizade com um fugitivo, com quem viaja para perseguir seu sonho de se tornar um lutador profissional, em uma jornada de autodescoberta.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.