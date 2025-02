Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 14

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Minha Mãe É uma Peça – O Filme" (no título original "Minha Mãe É uma Peça – O Filme") nesta sexta-feira, 14 de fevereiro.

Com o impecável humor de Paulo Gustavo (Vai que Cola), Mariana Xavier (Doce Família) e Herson Capri (Tieta), o longa traz Dona Hermínia lidando com a dura realidade da maternidade. Depois de mais uma briga com seus filhos, ela decide tirar um tempo para si mesma e se esconde na casa de sua tia, onde se depara com memórias e reflexões sobre sua jornada como mãe.

Lançado em 2013 e dirigido por André Pellenz (Doidas e Santas), o filme é uma comédia emocionante e bem-humorada, que mostra as complexidades das relações familiares.

Assista ao trailer de 'Minha Mãe É uma Peça – O Filme'

Qual é a sinopse de 'Minha Mãe É uma Peça – O Filme'?

Depois de uma briga com seus filhos, Dona Hermínia se retira para a casa de sua tia para repensar sua vida. Entre memórias e reflexões, ela se lembra de como foi importante para seus filhos durante toda a sua vida, e isso a ajuda a reavaliar seu papel dentro da família.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Minha Mãe É uma Peça – O Filme' no streaming?

O filme está disponível na Netflix, Globoplay e Prime Video.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.