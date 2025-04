Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 11

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Meu Amigo, o Dragão" ("Pete’s Dragon", título original), lançado em 2016, nesta sexta-feira, 11.

O elenco conta com estrelas como Oakes Fegley, Robert Redford e Bryce Dallas Howard. O filme é voltado para o público infantil e teve orçamento de US$ 65 milhões, com arrecadação de US$ 144 milhões em bilheteria, segundo o Box Office Mojo. Tem, ao todo, 1h4 de duração.

Assista ao trailer de 'Meu Amigo, o Dragão'

Qual é a sinopse de 'Meu Amigo, o Dragão'?

Dr. Dolittle ajuda um urso e um grupo de criaturas da floresta a salvar o seu habitat. Com a ajuda dos seus animais malucos e sarnentos, Dr. Dolittle deve ensiná-los tudo sobre o romance para salvar sua espécie e sua casa!

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.