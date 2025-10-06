Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 6

A TV Globo exibe, nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, "Meu Malvado Favorito 3" na faixa Sessão da Tarde.

Na trama, Gru e as meninas contam com os minions para enfrentar o ex-vilão Balthazar Bratt, que retorna em busca de vingança após cair no esquecimento. No longa, o protagonista descobre que tem um irmão gêmeo.

Qual é a sinopse de 'Meu Malvado Favorito 3'?

O enredo acompanha Gru e as filhas, com apoio dos minions, no confronto contra Balthazar Bratt, que busca vingança após perder relevância.

A revelação de um irmão gêmeo integra a história e movimenta os desdobramentos do filme.

Que horas começa a 'Sessão da Tarde' nesta segunda-feira?

A exibição de Meu Malvado Favorito 3 começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.

A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.

Assista ao trailer de “Meu Malvado Favorito 3”