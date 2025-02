Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 3

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "A Estranha Vida De Timothy Green" ("The Odd Life of Timothy Green" no título original) nesta segunda-feira, 3.

O longa conta a história do casal Cindy e Jim, que acaba de descobrir que não pode ter filhos. Até que, de forma inesperada, um garoto chamado Timothy aparece como que por mágica na porta deles, mudando suas vidas para sempre.



Dirigido por Peter Hedges e lançado em 2012, o drama emocionante é estrelado por Jennifer Garner, Joel Edgerton e CJ Adams. O elenco inclui ainda Dianne Wiest, Rosemarie Dewitt e Odeya Rush.

Assista ao trailer de 'A Estranha Vida De Timothy Green'

Qual é a sinopse de 'A Estranha Vida De Timothy Green'?

Um casal feliz vive a frustração de não poder ter um filho e enterra um baú no jardim contendo todos os seus desejos. Um garoto chamado Timothy aparece misteriosamente à sua porta, fazendo-os compreender que o inesperado pode ser maravilhoso.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'A Estranha Vida De Timothy Green' no streaming?

O filme está disponível no catálogo do Disney+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.