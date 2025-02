Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 17

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Espelho, Espelho Meu" (no título original "Mirror Mirror") nesta segunda-feira, 17.

Com um elenco estrelado por Julia Roberts (Uma Linda Mulher), Lily Collins (Emily em Paris) e Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome), o longa mistura fantasia e aventura em uma nova versão do clássico conto da Branca de Neve.

Lançado em 2012 e dirigido por Tarsem Singh (A Cela), o filme traz uma abordagem moderna e irreverente para a história da princesa exilada que recebe a ajuda de sete rebeldes engenhosos para reconquistar seu reino das mãos da rainha malvada. Arrecadou no total US$ 183 milhões em bilheteria.

Assista ao trailer de 'Espelho, Espelho Meu'

Qual é a sinopse de 'Espelho, Espelho Meu'?

Uma rainha má rouba o controle de um reino, exilando a princesa Branca de Neve. No entanto, a jovem recebe ajuda de sete anões rebeldes para recuperar seu direito de primogenitura e lutar contra a tirania da monarca.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Espelho, Espelho Meu' no streaming?

O filme está disponível no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.