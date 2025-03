Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 17

Avenged Sevenfold confirma retorno a São Paulo e Curitiba após 11 anos; veja como comprar ingressos

Com abertura das bandas A Day To Remember (São Paulo), Mr Bungle e Karen Dió (São Paulo e Curitiba), os shows acontecem nos dias 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, e no dia 4 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, em uma realização da 30e