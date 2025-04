Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 14

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "McFarland Dos EUA" ("McFarland, USA", título original), lançado em 2015, nesta segunda-feira, 14.

O elenco conta com estrelas como Kevin Costner, Carlos Pratts, Ramiro Rodrigues e Johnny Ortiz. A direção é de Nikki Caro. O filme teve orçamento de US$ 17 milhões, com arrecadação de US$ 45 milhões em bilheteria, segundo o Box Office Mojo. Tem, ao todo, 2h09 de duração.

Assista ao trailer de 'McFarland Dos EUA'

Qual é a sinopse de 'McFarland Dos EUA'?

Depois de perder o emprego como treinador de futebol, Jim White se muda para a pequena cidade de MacFarland. Lá ele começa a trabalhar no colégio local e descobre o talento de alguns jovens para o atletismo. Contra todas as adversidades, ele os transforma em verdadeiros campeões do cross-country.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.