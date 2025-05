Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 12

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Planeta dos Macacos: A Origem" ("Rise of the Planet of the Apes", no título original), lançado em 2011, nesta segunda-feira, 12.

O elenco conta com estrelas como Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo, Tyler Labine, Jamie Harris, David Hewlett, Ty Olsson, entre outros. A direção é de Rupert Wyatt. O filme teve orçamento de US$ 93 milhões e faturamento de US$ 481,8 milhões.

Assista ao trailer de 'Planeta dos Macacos: A Origem'

Qual é a sinopse de 'Planeta dos Macacos: A Origem'?

Quando chimpanzé de laboratório desenvolve inteligência e emoções humanas, uma batalha épica surge para determinar a espécie dominante no planeta.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.