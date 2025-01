Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda, 20

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos e premiados, traz para o público o filme "Algum Lugar Especial" ("Nowhere Special" no título original) nesta segunda-feira, 20.

A produção estreou no Festival de Cinema de Veneza em 2020 e concorria ao Leão de Ouro. Tem direção e roteiro de Uberto Pasolini e é estrelada por James Norton, indicado para o Prêmio de Cinema Independente Britânico de Melhor Ator em 2021. Compõem o elenco ao lado dele Daniel Lamont, indicado ao London Critics Circle Film Awards como artista revelação, Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor, Valene Kane, entre outros.

Na época em que foi lançado, com estreia no cinema comercial de Londres e do Brasil em 2021, o filme alcançou receita de US$ 764,6 milhões. Foi distribuído pela A2 Filmes.

Qual é a sinopse de 'Algum Lugar Especial'?

Quando John, um limpador de janelas de trinta e cinco anos, tem apenas alguns meses de vida, ele tenta encontrar uma nova família perfeita para seu filho de três anos, determinado a protegê-lo da terrível realidade da vida.

"Algum Lugar Especial" tem duração de 1h36 e combina drama e emoção em uma narrativa delicada que explora a força dos laços familiares e o amor incondicional de um pai. Recebeu o prêmio de Melhor Filme no Pula Film Festival.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Algum Lugar Especial' no streaming?

Além de disponível na programação gratuita da TV Globo nesta segunda-feira, 19, o filme está disponível também no catálogo do Globoplay e para aluguel na loja do Prime Video, por R$ 6,90.