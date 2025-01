Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 23

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme chinês "Cats e Gatolândia" ("猫与桃花源" no título original) nesta quinta-feira, 23.

A trama acompanha um gato doméstico que se sente atordoado no parapeito da janela. Ele vive em um cobertor confortável, mas tem que embarcar em uma aventura com a capa de seu filho para encontrar a fonte de flor de pessegueiro do lendário gato. Com personagens cativantes e visuais encantadores, "Cats e Gatolândia" se tornou um sucesso para crianças.

Dirigido por Gary Wang, o longa conta com um roteiro leve, assinado pelo diretor em parceria com Sam Xu, uma animação que garante bons momentos para toda a família. Estreou nos cinemas em 5 de abril de 2018. Compõem o elenco Li Yufeng, Yang Yanduo, Zhang Zhe, Chen Linsheng, entre outros. A trilha sonora é de Guo Haowei. Ao todo, tem duração de 1h27.

Assista ao trailer de 'Cats e Gatolândia'

Qual é a sinopse de 'Cats e Gatolândia'?

Pipoca é um gatinho aventureiro que não descansará até encontrar o jardim mágico do qual ouviu falar. Agora, seu pai Bolota, que adora uma soneca, precisa enfrentar o mundo lá fora para salvar o filhote. Tudo isso com ajuda de uma arara rabugenta.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.