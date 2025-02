Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 20

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Paddington 2" (no título original "Paddington 2") nesta quinta-feira, 20.

Com um elenco carismático, incluindo Ben Whishaw (Black Doves), Hugh Grant (Herege) e Hugh Bonneville (Downton Abbey), a sequência do aclamado "Paddington" acompanha novas aventuras do querido urso em Londres.

Dirigido por Paul King, o filme foi lançado em 2017 e conquistou críticos e público com sua história emocionante e cheia de humor.

Quanto custa assinar todos os streamings em 2024?

Assista ao trailer de 'Paddington 2'

Qual é a sinopse de 'Paddington 2'?

Paddington, agora felizmente morando com a família Brown, aceita uma série de trabalhos para comprar um presente especial de aniversário para sua tia Lucy, mas tudo muda quando o presente é roubado.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Paddington 2' no streaming?

O filme está disponível no Prime Video, Telecine e Apple TV (por aluguel).

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.