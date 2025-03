Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 20

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Nossa União, Muita Confusão" ("Our Family Wedding", título original), de 2010, nesta quinta-feira, 20.

Com um elenco estrelado por Forest Whitaker (de O Mordomo da Casa Branca), America Ferrera (de Barbie) e Lance Gross (de Tyler Perry’s House of Payne), o filme gira em torno das semanas que antecedem o casamento de um jovem casal, onde os pais dos noivos, com uma rixa de longa data, acabam causando diversas situações engraçadas e tensas.

A direção é de Rick Famuyiwa.

Assista ao trailer de 'Nossa União, Muita Confusão'

Qual é a sinopse de 'Nossa União, Muita Confusão'?

Às vésperas do casamento de um jovem casal, seus pais tentam resolver uma antiga rixa, mas acabam se envolvendo em situações cômicas enquanto tentam planejar o casamento e aceitar suas diferenças.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.