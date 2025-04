Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 17

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Chef" ("Chef", título original), lançado em 2014, nesta quinta-feira, 17.

O elenco conta com estrelas como Scarlett Johansson, John Leguizamo, Sofía Vergara, Robert Downey Jr., entre outros. A direção é de Jon Favreau, que também atua no filme. A produção teve bilheteria de US$ 50 milhões, segundo o Box Office Mojo. Tem, ao todo, 1h54 de duração.

Assista ao trailer de 'Chef'

Qual é a sinopse de 'Chef'?

Carl é um famoso chefe de cozinha que trabalha em Los Angeles. Após arruinar sua carreira por confrontar um renomado crítico de gastronomia, ele decide voltar às suas origens e, junto com seu filho, cozinhar em um food truck em Miami. Agora, o chef aprenderá o verdadeiro valor de cozinhar com amor.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.