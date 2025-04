Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 9

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Dr. Dolittle 2" ("Dr. Dolittle 2", título original), lançado em 2001, nesta quarta-feira, 9.

O elenco conta com estrelas como Eddie Murphy, Kristen Wilson e Steve Zahn. O filme traz de volta o famoso doutor Dolittle, que tem a fantástica habilidade de falar com animais. A produção, que teve orçamento de US$ 70 milhões, arrecadou US$ 176,1 milhões em bilheteria, segundo o Box Office Mojo. Tem, ao todo, 1h27 de duração.

Assista ao trailer de 'Dr. Dolittle 2'

Qual é a sinopse de 'Dr. Dolittle 2'?

Dr. Dolittle ajuda um urso e um grupo de criaturas da floresta a salvar o seu habitat. Com a ajuda dos seus animais malucos e sarnentos, Dr. Dolittle deve ensiná-los tudo sobre o romance para salvar sua espécie e sua casa!

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.