Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 8

Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15h15.
A TV Globo exibe nesta quarta-feira o filme "Quarto de Guerra" na faixa Sessão da Tarde.
Na trama, uma família aparentemente perfeita enfrenta uma série de desafios e recorre à Clara, uma mulher mais velha e sábia que os orienta a resolver seus conflitos.
O filme explora questões familiares profundas e mostra como a sabedoria e o amor podem transformar situações complicadas.
A história segue uma família que, diante de suas dificuldades, busca orientação de Clara, uma mulher experiente, para encontrar a paz e a reconciliação. A jornada da família leva a uma reflexão sobre relacionamentos e alguns valores fundamentais do ser humano.
A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.