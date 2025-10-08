Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 8

A TV Globo exibe nesta quarta-feira o filme "Quarto de Guerra" na faixa Sessão da Tarde.

Na trama, uma família aparentemente perfeita enfrenta uma série de desafios e recorre à Clara, uma mulher mais velha e sábia que os orienta a resolver seus conflitos.

O filme explora questões familiares profundas e mostra como a sabedoria e o amor podem transformar situações complicadas.

Qual é a sinopse de 'Quarto de Guerra'?

A história segue uma família que, diante de suas dificuldades, busca orientação de Clara, uma mulher experiente, para encontrar a paz e a reconciliação. A jornada da família leva a uma reflexão sobre relacionamentos e alguns valores fundamentais do ser humano.

Que horas começa a 'Sessão da Tarde' nesta segunda-feira?

A exibição de Quarto de Guerra começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.

A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.

Veja trailer de "Quarto de Guerra":